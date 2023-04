SkyShowtime potwierdza datę premiery thrillera kryminalnego w odcinkach "A Town Called Malice" 0

Platforma SkyShowtime potwierdziła dziś datę premiery nowego serialu kryminalnego A Town Called Malice. Pełen zwrotów akcji serial trafi do SkyShowtime w piątek 12 maja. W dniu premiery udostępnione zostaną trzy z ośmiu odcinków, a pozostałe będą pojawiać się co tydzień.

"A Town Called Malice"

Akcja serialu A Town Called Malice toczy się na początku lat 80. w plażowych klubach i cieniu palm na wybrzeżu Costa del Sol. Śledzimy losy rodziny Lordów, drobnych złodziejaszków z południowego Londynu, którzy postanowili uciec tu przed policją badającą sprawę głośnego morderstwa i przy okazji wyczuli w Hiszpanii okazję łatwego zarobku. W głównych rolach występują Jack Rowan, Jason Flemyng, Martha Plimpton i Tahirah Sharif. Ta porywająca i pełna emocji ośmioodcinkowa saga rodzinna to efekt współpracy wytwórni Vertigo Films, Rogue State i Sky Studios.

W postacie kluczowych bohaterów serialu wcielili się Jason Flemyng jako Albert Lord, Jack Rowan (Born to Kill) jako Gene Lord, Tahirah Sharif jako Cindy Carter, dziewczyna Geana, oraz Martha Plimpton (Mass, The Good Wife) jako Mint Ma. Jako dalsi członkowie rodziny towarzyszą im: Dougray Scott jako Wujek Tony, Lex Shrapnel jako Leonard Lord, Daniel Sharman jako Kelly Lord, George Jaques jako Anthony Lord i Eliza Butterworth jako Carly Lord.

Najmłodszy syn, Gene (Rowan), bystry, ale często ignorowany i niedoceniany na rodzinnym forum, ucieka wraz ze swoją nieustraszoną narzeczoną Cindy (Sharif) do Hiszpanii, aby uniknąć aresztowania po tym, jak ledwo udaje im się ujść z życiem podczas krwawych gangsterskich porachunków. Para szybko jednak zostaje uwikłana w sprawy lokalnego przestępczego półświatka, a kłopoty stają się ich chlebem powszednim. Gdy pozostali członkowie rodu dołączają do nich na Costa del Sol, rodzina zdaje sobie sprawę, że jest to fantastyczna okazja, aby zmienić swój wizerunek i odzyskać dawną chwałę – co bardzo nie podoba się Gene’owi i Cindy, którzy mają zupełnie inne plany. Niezwykle istotnym elementem serialu A Town Called Malice jest jego ścieżka dźwiękowa inspirowana rytmami lat 80. i nadająca mu wyjątkowy klimat.

Źrodło: SkyShowtime