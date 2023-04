Ciri i jej opiekunowie powracają na plakacie i zapowiedzi 3. sezonu "Wiedźmina" 0

Produkcja trzeciego sezonu przebojowego serialu Netflixa Wiedźmin zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku. O ile fani chętnie powrócą do zawiłości polityki na kontynencie, o tyle wielu jest rozdartych faktem, że nadchodzący sezon będzie oznaczał koniec Henry’ego Cavilla w roli tytułowego łowcy potworów, Geralta z Rivii. Teraz ukazał się pierwszy plakat oraz zapowiedź serialu.

fragment plakatu serialu "Wiedźmin"

Inspirowany serią powieści Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin to epicka opowieść o przeznaczeniu i rodzinie — historia splecionych losów trzech osób w rozległym świecie Kontynentu, gdzie ludzie, elfy, wiedźmini, gnomy i potwory walczą o przetrwanie i prosperowanie, gdzie dobro i zło nie są łatwe do zidentyfikowania.

Poniżej opis 3. sezonu serialu:

Podczas gdy monarchowie, magowie i bestie kontynentu rywalizują, by ją schwytać, Geralt ukrywa Ciri z Cintry, zdeterminowany, by chronić swoją nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy grożą jej zniszczeniem. Powierzona magicznemu szkoleniu Ciri, Yennefer prowadzi ich do chronionej fortecy Aretuza, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się więcej o niewykorzystanych mocach dziewczyny; zamiast tego odkrywają, że wylądowali na polu bitwy politycznej korupcji, czarnej magii i zdrady. Muszą walczyć, postawić wszystko na szali — lub zaryzykować utratę siebie na zawsze.

Jak mówi zwiastun, sezon 3 Wiedźmina zostanie podzielony na dwie części, przy czym pierwsza partia trafi na Netflixa 29 czerwca, a reszta zostanie wydana 27 lipca. I w ten sposób dotrzemy do końca ery Henry’ego Cavilla, który opuszcza rolę Geralta z Rivii, a rolę przejmie Liam Hemsworth.

plakat serialu Wiedźmin

Źrodło: Netflix