Kolejna powieść Remigiusza Mroza zostanie zekranizowana

Kolejna powieść najbardziej poczytnego obecnie polskiego pisarza Remigiusza Mroza doczeka się swojej serialowej ekranizacji. Tym razem po Chyłce, Behawioryście i Wotum nieufności, padło na '’Z pierwszej piłki'’.

Informacje o planowanej ekranizacji podał na swoim profilu na Instagramie sam pisarz. Jak napisał pierwsze oferty na sfilmowanie Z pierwszej piłki nadeszły jeszcze przed premierą powieści. Walkę o prawa do jej ekranizacji wygrało Wiernik Pro. To firma produkcyjna mająca na swoim koncie m.in. film Wyrwa.

Jak na razie nie wiadomo kto wyreżyseruje serial. Nie znana jest także jego obsada. Wiemy natomiast, że Mróz będzie jednym z producentów projektu.

Nim doszło do tragedii, Rewera Opole została okrzyknięta największym fenomenem polskiego futbolu. W efektowny sposób awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, a potem rozbijała rywali jednego po drugim. Wszystko skończyło się, gdy trener i piętnastu piłkarzy zginęło w tragicznym wypadku. Teraz klub, pozbawiony większości kadry, znalazł się na skraju przepaści. Nowy szkoleniowiec jest zwalnianym z kolejnych drużyn wyrzutkiem, a jego zespół składa się z niedoświadczonych, młodych chłopaków z podwórka. Czy uda im się stawić czoła najlepszym ligowym zespołom? I obronić to, co wywalczyli ich poprzednicy? Kibice pokładają największe nadzieje w nastolatku grającym z numerem 15, którego marzeniem jest podbicie piłkarskiego świata. Popełnia on jednak tragiczny błąd, który kosztować może go nie tylko karierę, ale także życie - oto oficjalny opis powieści.

