''XO, Kitty'' - zwiastun serialowego spin-offu serii ''Do wszystkich chłopców, których kochałam'' 0

Półtora roku po oficjalnym zamówieniu serialu '’XO, Kitty'’ doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna tej młodzieżowej produkcji będącej spin-offem trylogii Do wszystkich chłopców.

''Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze''

Produkcja ta opowie o najmłodszej siostrze Covey, Kitty. Widzowie będą jej towarzyszyć w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Do roli powraca znana z filmów Anna Cathcart.

Kitty Song Covey powraca, aby przeżyć kolejne romantyczne przygody — tym razem własne. Chociaż jest przekonana, że wie wszystko o miłości, wkrótce odkrywa, że związki są o wiele bardziej skomplikowane, gdy stawką w grze jest jej własne serce. Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum swojej nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.

Premiera serialu na Netflix już 18 maja. Pierwszy sezon składa się z dziesięciu półgodzinnych odcinków.

Kitty kluczową rolę odegrała w pierwszym filmie z serii, w którym to znalazła miłosne listy swojej siostry Lary Jean napisane do chłopców, którzy jej się podobają. Postanowiła wysłać je do ich adresatów, tym samym wywołując wszelkie dalsze wydarzenia.

Źrodło: Netflix