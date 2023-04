Nowy zwiastun "Flash" - DC zostawiło najlepsze na koniec 0

Warner Bros. wypuszciło nowy zwiastun filmu Flash! Plany na solowy udziałem Barry’ego Allena granego przez Ezrę Millera trwają od 2014 roku, a prawie dziesięcioletnie oczekiwanie na film może być tego warte. Flash jest podobno jednym z najlepszych filmów DC, jakie kiedykolwiek powstały i odegra znaczącą rolę w zresetowaniu uniwersum DC dla nowych planów Jamesa Gunna i Petera Safrana.

fragment plakatu filmu "Flash"

Zwiastun Flash jest pełen nowych materiałów z nadchodzącego filmu DC Universe. Możemy zobaczyć wieloświatową historię filmu, bliski związek między Barrym Allenem i Batmanem oraz zmiany, które zostały wprowadzone na osi czasu DC w wyniku podróży Flasha w czasie.

Światy zderzają się w filmie Flash, gdy Barry używa swoich supermocy, aby cofnąć się w czasie i zmienić wydarzenia z przeszłości. Ale kiedy jego próba uratowania rodziny nieumyślnie zmienia przyszłość, Barry zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której generał Zod powrócił, grożąc unicestwieniem, a na świecie nie ma innych superbohaterów, do których mógłby się zwrócić. To znaczy, o ile Barry nie zdoła nakłonić zupełnie innego Batmana do wycofania się z emerytury i uratowania uwięzionego Kryptończyka… choć nie tego, którego szuka. Ostatecznie, aby ocalić świat, w którym się znajduje, i powrócić do znanej mu przyszłości, jedyną nadzieją Barry’ego jest ściganie się o życie. Ale czy złożenie ostatecznej ofiary wystarczy, by zresetować wszechświat?

W filmie występują także Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue i Michael Keaton. Światowa premiera filmu planowa jest na 14 czerwca.

Źrodło: screenrant.com