Haley Bennett i Sam Riley w nowym filmie "Ona jest miłością" 0

Znana w roli w filmie Niedosyt Haley Bennett i gwiazda kultowego Control Sam Riley w rolach eks-małżonków, którzy nieoczekiwanie spotykają się po latach. Dramat romantyczny Ona jest miłością w kinach już od 28 kwietnia.

"Ona jest miłością"

Patricia przyjeżdża do wiejskiego hotelu w Kornwalii. Spotyka swojego byłego męża, który zarządza tym miejscem ze swoją dziewczyną. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niezręczna, gdy wracają wspomnieniami do przeszłości podczas jednej z nocy.

Film Ona jest miłością pokazuje, że spotkanie z dawnym chłopakiem to jedno, ale dzielenie dachu z byłym kochankiem i jego nową dziewczyną to już zupełnie inna sprawa. Nowa produkcja wyreżyserowana przez Jamiego Adamsa przenosi termin "niezręczny" na zupełnie inny poziom. Zadaje pytania o to, czy wspomnienia mogą na nowo połączyć eks-małżonków oraz jak może wyglądać spotkanie byłej pary po latach?

Jako reżyser staram się wyznaczać pewne kierunki aktorom. Chodzi o to, aby upewnić się, że podążamy razem w dobrą stronę. W tym wszystkim to oni są najważniejsi, doskonale znają swoje postacie, wiedzą w jakim są miejscu i dokąd zmierzają w filmie. Wierzą we mnie i ufają, że zabiorę ich tam, gdzie trzeba. Na szczęście w "Ona jest miłością" to się idealnie sprawdziło, bo miałem niesamowitą obsadę, czyli Haley i Sama, którzy byli najbardziej otwartymi i odważnymi współpracownikami, jakich kiedykolwiek miałem.

mówi reżyser Jamie Adams

Światowa premiera filmu Ona jest miłością odbyła się podczas BFI London Film Festival.

Źrodło: Galapagos Films