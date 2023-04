Sequel ''Wakacyjnych przyjaciół'' z letnią datą premiery 0

Podana została data premiery sequela komedii sprzed dwóch lat Wakacyjni przyjaciele. Produkcja ta światło dzienne ujrzy jeszcze tego lata.

Film Wakacyjni przyjaciele 2 w naszym kraju dostępny będzie na platformie Disney+. Jego premiera 25 sierpnia.

Scenariusz sequela ponownie wyszedł spod pióra Clay'a Tarvera. Stanął on również za kamerą produkcji. W sequelu powraca także cała główna obsada, w skład której wchodzą John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji i Meredith Hagner. Producentem ponownie został Todd Garner.

Oprócz znanych twarzy w kontynuacji ujrzymy także Carlosa Santosa, Jamie Hector, Ronny Chieng i Steve Buscemi.

Główni bohaterowie to Marcus i Emily, para która niedawno się zaręczyła i wyleciała na wakacje do kurortu w Meksyku. Tam zaprzyjaźniają się z Ronem i Kylą, szalonymi i żądnymi wrażeń imprezowiczami. Zwykle bardzo odpowiedzialna i zrównoważona para, postanawia przez najbliższy tydzień pożyć chwilą i cieszyć się niczym nieskrępowaną zabawą ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Miesiąc po wakacjach, na ślubie Emily i Marcusa zjawiają się Ron i Kyle. Nie byli zaproszeni, ich przybycie zaprowadza chaos, a oni sami udowadniają, że to co rozpoczęło się na wakacjach, nie zawsze musi na nich pozostać…

Akcja sequela rozpoczyna się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego filmu. Marcus i Emily zapraszają swoich najlepszych przyjaciół Rona i Kylę na z góry opłaconą wycieczkę do pięknego karaibskiego kurortu. Powodem ich podróży jest spotkanie z właścicielami ośrodka w celu złożeniami im biznesowej oferty. Wszystko psuje nagłe pojawienie się ojca Kyli, Reese. Jego przyjazd powoduje, iż sprawy szybko wymykają się spod kontroli, plany Marcusa idą w łeb, a idealna wycieczka przyjaciół zmienia się w totalny choas.

