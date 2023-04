Nowy ''Frasier'' - Peri Gilpin powraca do roli sprzed lat 0

Rozwijana już od paru lat kontynuacja kultowego serialu komediowego Frasier ma kolejnego członka w obsadzie. Do swojej roli sprzed lat powróci Peri Gilpin.

fragment plakatu promującego serial ''Frasier''

Gilpin to kolejna osoba z oryginalnej obsady, która zdecydowała się powrócić w kontynuacji. Swoje angaże otrzymali także Bebe Neuwirth, która w oryginale grała byłą żonę tytułowego bohatera, Lilith oraz Kelsey Grammer jako sam Frasier Crane, a także Nicholas Lyndhurst jako Alan Cornwall, stary kumpel Frasiera z college’u będący obecnie profesorem na uniwersytecie. Gilpin zaś ponownie wcieli się w producenta radiowego Roz Doyle.

Za scenariusz kontynuacji odpowiadają Chris Harris i Joe Cristalli. Oboje będą pełnić także funkcję producentów wykonawczych.

W kontynuacji zobaczymy jak Frasier wyjeżdża do innego miasta z nowymi wyzwaniami. Przyjdzie zmierzyć mu się zarówno z nimi, jak i z nowymi relacjami do nawiązania oraz starymi marzeniami pragnącymi spełnienia.

Serial przedstawia życie psychiatry, a zarazem gospodarza radiowego programu poświęconego ludzkim problemom, dr. Frasiera Crane. Każdy odcinek to świeża porcja nerwicy i zmartwień doświadczanych przez bohatera – chwiejnego i nadętego, dwukrotnie rozwiedzionego psychiatrę. Frasier musiał pożegnać swoje ukochane spokojne domowe życie o zapachu cygar i smaku wykwintnej kuchni, kiedy wprowadził się do niego jego ojciec, były policjant. Oprócz ojca, do jego życia wprowadzili się bowiem jego "przyjaciele" – opiekunka Daphne, pies Eddie, oraz jakby tego było mało – jego stary, obleśny rozkładany fotel.

Frasier emitowany był od 1993 do 2004 roku. Serial ten zdobył łącznie 108 nominacji do nagród Emmy wygrywając 37 z nich. Grammerowi zaś przyniósł dwa Złote Globy dla najlepszego aktora.

Źrodło: The Hollywood Reporter