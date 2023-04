Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Pierwszy gol" - oto zwiastun nowego filmu Taiki Waititi. Michael Fassbender w roli trenera piłkarskiego! 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Pierwszy gol. Reżyserem produkcji jest ceniony i lubiany Taika Waititi.

Scenariusz filmu Pierwszy gol został oparty na prawdziwej historii oraz filmie dokumentalnym z 2014 roku o tytule Next Goal Wins. Fabuła skupia się na narodowej drużynie Samoa, która w 2001 roku uległa Australii 31:0. Pomimo tego Samoańczycy nie zaprzestali wierzyć w swoje marzenia o awansie do wielkiej sportowej imprezy. W 2011 roku zatrudniono holenderskiego trenera Thomasa Rongena, który miał zmienić reprezentację Samoa Amerykańskiego, uważaną za jedną z najsłabszych drużyn piłkarskich na świecie, w prawdziwą drużynę i zawalczyć z nimi o awans do Mistrzostw Świata w 2014 roku.

W postać Rongena wciela się Michael Fassbender. W obsadzie aktorskiej są także Frankie Adams, Elisabeth Moss, Oscar Kightley oraz Rhys Darby. Scenariusz do filmu napisał Taika Waititi we współpracy z Iainem Morrisem. Projekt powstaje dla Searchlight Pictures.

Premiera 17 listopada.