Rycerze Mroku ratują świat w zwiastunie serialu ''Black Knight''

Na półwyspie, który wysechł, życie stało się niemożliwe. Dla 1% pozostałych przy życiu ludzi oni są ostatnią nadzieją na rewolucję. Zobaczcie jak Rycerze Mroku ratują świat w zwiastunie koreańskiego postapokaliptycznego serialu Black Knight.

fragment plakatu promującego serial ''Black Knight''

Fabuła tej serii opiera się na webtoonie Lee Yoon-gyuna noszącym tytuł ’’Delivery Knight’’. Akcja serialu rozgrywa się w nie aż tak dalekiej dla nas przyszłości, bo w 2071 roku. Zanieczyszczenie planety i powietrza jest na tyle duże, że ludzie, którzy przetrwali, a jest ich zaledwie 1%, nie mają czym oddychać. Istnieje pewna grupa kurierów zwana Rycerzami Mroku, która dostarcza społeczeństwu niezbędne produkty do zachowania życia, w tym najważniejszy – tlen. Sami wyposażeni w maski przeciwgazowe stawiają czoła trudnym warunkom, by nieść nadzieję będącym w potrzebie. Walcząc ze smogiem i zatrutym powietrzem muszą powstrzymać każdego to chciałby przeszkodzić im w dostawie. Bez nich społeczeństwo nie przeżyje. To nie są kurierzy jakich znamy, to dostawcy wyjątkowi.

Serial ten wyreżyserował Cho Ui-seok. W rolach głównych występują Kim Woo-bin, Kang Yoo-seok, Song Seung-heon, Esom, Kim Eui-sung, Jin Kyung, Lee Hak-joo, Lee Sang-hee i Yu Seong-ju.

Premiera serialu Black Knight 12 maja.

Źrodło: Netflix