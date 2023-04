''Wish'' - zwiastun nowej bajki Disney'a nakręconej w starym stylu 0

Disney prezentuje zwiastun swojego nowego filmu animowanego ’’Wish’’. Produkcją tą słynna wytwórnia powraca do swoich korzeni jeśli chodzi o styl animacji.

Wish jak podaje wytwórnia powstał z pomieszania animacji 2D z 3D. Technika ta daje bardzo ciekawy efekt, który podziwiać możecie na poniższym zwiastunie.

Akcja Wish rozgrywa się w magicznym królestwie Rosas, znanym jako królestwo życzeń, którym włada król Magnifico. Główną bohaterką jest nastolatka Asha. Dziewczyna bardzo troszczy się o swoich bliskich i jest niezwykle optymistyczną osobą. Pewnego razu będąc w potrzebie wypowiada życzenie. Niespodziewanie się ono spełnia. Do Ashy przybywa z kosmosu mała kula nieogranicznej energii imieniem Star. Z jej pomocą i koziołka Valentino, Asha stanie do walki z wrogami, aby ocalić swoją społeczność i udowodnić, że kiedy wola jednego odważnego człowieka łączy się z magią gwiazd, dzieją się prawdziwe cuda.

Za kamerą tej muzycznej animacji stanęli Chris Buck i Fawn Veerasunthorn. Pracowali oni na scenariuszu autorstwa Jennifer Lee i Allison Moore. W oryginale głosu głównym bohaterom użyczyli Ariana DeBose (Asha), Chris Pine (Magnifico) i Alan Tudyk (Valentino). Muzykę do filmu skomponował Dave Metzger.

Kinowa premiera Wish zaplanowana jest na 22 listopada.

Źrodło: ComingSoon