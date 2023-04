Zwiastun debiutanckiego horroru Berkley'a Brady ''Dark Nature'' 0

Studio Epic Pictures prezentuje zwiastun przerażającego horroru Dark Nature. Projekt ten jest debiutanckim dziełem Berkley'a Brady'ego.

fragment plakatu promującego film ''Dark Nature''

Brady do tej pory pracował nad krótkometrażówkami. Ma też na swoim koncie dwa epizody The Secret History of: The Wild West. Przy Dark Nature pracował on zarówno jako reżyser, jak i scenarzysta.

Akcja horroru jak większości takich produkcji rozgrywa się w odosobnieniu. Joy, która dopiero co uwolniła się z toksycznego związku dołącza do swojej przyjaciółki Carmen będącej wraz ze swoją terapeutyczną grupą na wyjeździe. Potrzebujący psychicznej pomocy ludzie znajdują się w odosobnionym od reszty świata ośrodku Canadian Rockies. Zajęcia prowadzi enigmatyczny doktor Dunnley. Metody jakimi się posługuje są eksperymentalne i budzące wątpliwości ze strony Joy. Kobieta wkrótce zaczyna zatracać granicę między rzeczywistością a złudzeniami. Jej oraz całej grupie zaczyna grozić niebezpieczeństwo. Przyjdzie im stawić czoła potwornej istocie bardziej przerażającej niż duchy ich przeszłości.

W filmie występują m.in. Madison Walsh, Hannah Emily Anderson, Griffin Cork, Arjan Gill i Daniel Smith Arnold.

Dark Nature na ekrany wybranych kin trafi 19 maja. Zaś od 23 maja będzie on dostępny na VOD.

Źrodło: ComingSoon