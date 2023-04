Oto tytuł nowego ''Egzorcysty'' od Davida Gordona Greena 0

Podczas niedawnej prezentacji Blumhouse na Las Vegas CinemaCon podano oficjalny tytuł pod jakim do kin wejdzie nowy film z planowanej trylogii '’The Exorcist'’.

Projekt będący koprodukcją Blumhouse i Universal Pictures otrzymał tytuł The Exorcist: Believer. Planowana data jego premiery to 13 październik. Film ten jest bezpośrednią kontynuacją Egzorcysty z 1973 roku. Za jego reżyserię odpowiada David Gordon Green, który jest także twórcą nowej serii '’Halloween'’ mającej podobny schemat.

W trakcie ComicCon zaprezentowany został także pierwszy materiał wideo. Niestety, ale na razie nie trafił on do sieci. Z dziennikarskich opisów wiemy, że ukazywał on grupę młodych dziewcząt odnalezionych w lesie po tym, jak zaginęły trzy dni wcześniej.

W The Exorcist: Believer do swojej roli po ponad 40 latach powraca Ellen Burstyn, która w filmie Williama Friedkina wcieliła się w rolę Chris MacNeil. Poznamy historię zdesperowanego ojca, w tej roli Leslie Odom Jr., który szuka ratunku dla swojego opętanego przez diabła dziecka. Desperacja doprowadzi go do kobiety, która niegdyś zmierzyła się z podobnym horrorem. Tą kobieta będzie właśnie Chris MacNeil.

W rolach głównych występują także Ann Dowd, Lidya Jewett, Raphael Sbarge, Oliwia Marcum i Jennifer Nettles.

Źrodło: Deadline