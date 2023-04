Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Dzień Matki" z Agnieszką Grochowską - nowy film akcji w reżyserii Mateusza Rakowicza 0

Netflix udostępnił zwiastun filmu Dzień Matki z Agnieszką Grochowską w roli nieustraszonej byłej agentki NATO, która staje przed najważniejszą misją w swoim życiu.

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia – miłości matki do dziecka.

Premiera 24 maja.

Źrodło: Netflix