Zakończyły się trwające 64 dni zdjęcia do serialu Sortownia z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Wstrząsający, mocny, intensywny: tak w wielkim skrócie można scharakteryzować thriller z fabułą osadzoną m.in. na oddziale warszawskiego SOR-u.

Sortownia to historia zmagającego się z demonami przeszłości lekarza, Jacka, rozdartego pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć. Podczas kilkunastogodzinnych dyżurów dokonuje on segregacji medycznej pacjentów, decydując o ich dalszym losie.

W nowym serialu występują również młode, wyraziste aktorki: Jaśmina Polak, Olga Goldys i Natalia Jędruś. W serialu zagrały także: Ilona Ostrowska, Izabela Dąbrowska, Artur Barciś, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czarnik.