Global Screen otrzymuje prawa do świątecznego horroru ''You're Not Me'' - poznajcie szczegóły 0

Global Screen nabył prawa do międzynarodowej dystrybucji świątecznego horroru ’’You’re Not Me’’. Produkcja ta jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Moisesa Romery i Marisy Crespoo.

Projekt ten twórcy nazywają mrocznym thrillerem z elementami satyry, skupiającym się na dwóch obsesjach filmowców: związkach rodzinnych i różnicach społecznych.

Główna bohaterka to kobieta imieniem Aitana, która po raz pierwszy od trzech lat przybywa do swojego rodzinnego domu na Święta Bożego Narodzenia. Na miejscu doznaje szoku. Odkrywa bowiem, iż rodzice zastąpili ją nieznaną kobietą. Jest ona w tym samym wieku co bohaterka, śpi w jej łóżku, nosi jej ubrania, mieszka w jej domu i jest traktowana przez rodziców Aitany jako córka. Od tego momentu kobieta targana zazdrością i chęcią zrozumienia sytuacji, stara się dowiedzieć co się dzieje i kim jest intruz, który zajął jej miejsce w rodzinie. Brnąc ku prawdzie odkryje nieoczkiwane. Prawda okaże się mroczniejsza i bardziej krwawa niż kiedykolwiek myślała, że to możliwe.

W rolach głównych występują Roser Tapias i Jorge Motos.

Global Street wystawi film na sprzedaż na jednym z największych targów filmowych na świecie – Cannes Film Market.

Źrodło: Variety