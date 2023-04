Zwiastun red band sequela ''The Wrath of Becky'' 0

W sieci za pośrednictwem Quiver Distribution pojawił się pełny zwiastun kontynuacji krwawego thrillera Becky. Opublikowany materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych.

Matt Angel i Suzanne Coote

W noszącym tytuł The Wrath of Becky sequelu powraca Lulu Wilson jako tytułowa bohaterka. Dwa lata po tym, jak Becky wzięła sprawy w swoje ręce, gdy jej rodzina została brutalnie zaatakowana przez grupę skazańców, dziewczyna próbuje odbudować swoje życie pod opieką starszej kobiety – pokrewnej duszy o imieniu Elena. Ale kiedy grupa znana jako „szlachetni ludzie” włamuje się do ich domu, atakuje ich i zabiera jej ukochanego psa, Diego, Becky musi wrócić do swoich starych nawyków, aby chronić siebie i swoich bliskich. Tym razem w przywódcę grupy i główną antagonistyczną postać imieniem Darryl wciela się Seann William Scott.

Za kamerą The Wrath of Becky stanęli Matt Angel i Suzanne Coote. Oboje są także autorami scenariusza sequela. Na ekranie oprócz wspomnianej wyżej dwójki ujrzymy m.in. Denise Burse, Jill Larson, Courtney Gains, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel i Kate Siegel.

Premiera The Wrath of Becky w kinach zaplanowana jest na 26 maja.

Fabuła pierwszego filmu podąża za zbuntowaną 14-latką imieniem Becky, którą ojciec zabiera na weekendowy wypad do domku nad jeziorem w celu odbudowania więzi po śmierci matki dziewczyny. Miły weekend zmienia się w koszmar, kiedy nad jeziorem zjawia się grupa skazańców pod dowództwem bezlitosnego Dominicka. Becky, która jak się okazuje nie jest już wcale małą bezbronną dziewczynką, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.

Źrodło: ComingSoon