Planowany od lat film Marvela Blade co rusz napotyka na swojej drodze problemy. Już kilkukrotnie zmieniał on ludzi na najważniejszych stanowiskach. Teraz jak donoszą zagraniczne media nadeszła kolejna zmiana. Na scenarzystę filmu zatrudniono twórcę uznanego serialu kryminalnego Detektyw.

Nic Pizzolatto ma poprawić scenariusz napisany przez Michaela Starrbury'ego. Mimo, że angaż został ujawniony dopiero teraz, to z tego co udało nam się dowiedzieć Pizzolatto pracuje nad nim już od kilku tygodni.

Film na samym początku produkcji napotkał już poważne problemy. Ze stanowiska odszedł pierwotny reżyser widowiska Bassam Tariq. Jego miejsce po dwóch miesiącach poszukiwań zajął Yann Demange.

W roli tytułowego bohatera ujrzymy Mahershala Ali. Angaże w nowym Blade’e otrzymali także Mia Goth i Delroy Lindo.

Premiera filmu Blade zaplanowana jest na 6 września 2024 roku.

Szczegóły fabularne powstającego dzieła nie są znane. Blade stworzony jako postać drugoplanowa przez Marva Wolfmana i Gene’a Colana, po raz pierwszy pojawił się w numerze 10. "The Tomb of Dracula" z 1973 roku. Blade to hybryda człowieka i wampira, którego matka została ugryziona i zabita przez krwiopijcę podczas porodu. W tego łowcę wampirów przed laty wcielił się Wesley Snipes w serii filmów zapoczątkowanych w 1998 roku. Trylogia ta zarobiła ponad 400 milionów dolarów.

