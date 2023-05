''The Morning Show'' z odnowieniem na 4. sezon. Gwiazdy serialu negocjują kontrakty 0

Platforma Apple TV+ przyznała swojemu uznanemu komediodramatowi The Morning Show odnowienie na 4. sezon. Decyzję tą włodarze serwisu podjęli jeszcze przed mającą odbyć się w tym roku premierą trzeciej serii.

fragment plakatu promującego serial ''The Morning Show''

Do projektu powrócą jego główne gwiazdy oraz producentki – Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Obie aktorki są w trakcie negocjowania swoich kontraktów na 4. sezon.

The Morning Show to sztandarowy serial Apple TV+, który zadebiutował w 2019 roku i okazał się wielkim sukcesem. Produkcja ukazuje nam świat polityki i mediów od kulis. Widzimy co dzieje się poza kamerami w trakcie śniadaniowego programu telewizyjnego. Prezenterzy swoje również mają na sumieniu, a po odkryciu głośnego skandalu, którego bohaterem jest jeden z nich, życie reszty również wywraca się do góry nogami. W głównej obsadzie serialu znajdują się Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, które stworzyły niesamowite kobiece kreacje.

The Morning Show został stworzony i wyprodukowany przez Michaela Ellenberga, a Kerry Ehrin jest scenarzystą.

Premiera trzeciego sezonu The Morning Show jesienią tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Deadline