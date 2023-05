''Łasuch'' z odnowieniem na finałowy sezon 0

Tydzień po premierze drugiej serii Łasucha, Netflix podjął decyzję co do dalszego losu produkcji. Serial otrzymał odnowienie na trzeci finałowy sezon.

Drugi sezon Łasucha w przeciągu czterech dni od premiery zgromadził ponad 48 milionów godzin oglądalności i znalazł się w TOP 10 platformy.

Jim Mickle, twórca i showrunner serialu w swoim oświadczeniu poinformował, iż trzeci sezon zabierze Gusa w nowe, nieznane rejony, w których pozna on inne rodzaje człowieczeństwa. Akcja tej serii rozgrywać ma się w arktycznej scenerii.

Co ciekawe zdjęcia do trzeciego sezonu zostały już ukończone. Kręcono go w Auckland, w Nowej Zelandii. Kiedy premiera? Na razie nie wiadomo.

Dziesięć lat temu światem zatrzęsła Wielka Zapaść, która w tajemniczy sposób doprowadziła do powstania hybrydowego gatunku — dzieci, które są częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Nie wiedząc, czy hybrydy są rezultatem, czy też może przyczyną siejącego spustoszenie wirusa, wielu ludzi reaguje na nie strachem i przemocą. Głównym bohaterem jest Gus – pół chłopiec, pół jeleń.

Druga seria rozpoczyna się w momencie, gdy Gus i inne hybrydy zostają uwięzione przez generała Abbota. Ten wykorzystuje dzieci do eksperymentów prowadzonych przez uwięzionego doktora Adityi Singha, który ma swoje osobiste pobudki do walki z wirusem. Ściga on się bowiem z czasem, aby uratować swoją zakażoną żonę Rani. Aby chronić swoich przyjaciół Gus zgadza się pomóc doktorowi i rozpoczyna mroczną podróż do swoich początków i roli jego matki Birdie w wydarzeniach poprzedzających Wielką Zapaść. W tym samym czasie Tommy Jepperd i Aimee Eden łączą swe siły, aby uratować hybrydy. Jednak rewelacje z przeszłości Jepperda, które nagle wyszły na jaw stawiają to partnerstwo pod znakiem zapytania.

