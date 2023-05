Netflix kontynuuje serię ''Potwór''. Kogo po Dahmerze weźmie na celownik? 0

Miniserial Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera doczeka się swojej kolejnej części. Platforma tym razem przybliży nam sylwetki braci Menendez, którzy dopuścili się morderstwa rodziców.

fragment plakatu promującego serial ''Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera''

Serial poświęcony seryjnemu mordercy Jeffrey’owi Dahmerowi stał się wielkim hitem Netflixa. W ciągu pierwszych 60 dni od premiery produkcja ta zgromadziła miliard godzin oglądalności.

Kolejna część serii Potwór zatytułowana została Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Opowie ona o sprawie braci Menendez, którzy na początku lat 90. ubiegłego wieku oskarżeni zostali o zamordowanie swoich rodziców. Pochodzili oni z zamożnej rodziny, nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. W 1989 roku jednak Jose i Kitty zostali wielokrotnie postrzeleni ze strzelby w ich posiadłości w Beverly Hills. Początkowo ich dzieci nie były podejrzane, jednak gdy zaczęli zbyt mocno szastać majątkiem rodziców, podejrzenia spadły i na nich. Prokuratura oskarżyła ich o zabicie rodziców w celu zdobycia spadku. Podczas głośnych procesów bracia ujawnili, że oboje doznali fizycznego, emocjonalnego i seksualnego wykorzystywania ze strony ojca, co zmusiło ich do zamordowania rodziców w obawie o swoje życie. Ostatecznie jednak skazani zostali na dożywocie. Wciąż przebywają w więzieniu.

Oto pierwsza zapowiedź tej produkcji:

Premiera w 2024 roku.

Ponadto Netflix szykuje także dokument o braciach, gdyż uzyskał on wyłączny dostęp do nich w więzieniu.

Za miniserial, który dzięki sukcesowi stał się antologią odpowiada Ryan Murphy i Ian Brennan. Netflix ma w planach również trzecią część, która również opowie historie postaci, która wywarła wielki wpływ na społeczeństwo swoimi haniebnymi czynami. Kto będzie jednak jej bohaterem, jeszcze nie wiadomo.

Źrodło: Netflix