''Akademia Wampirów'' nie znalazła nowego domu - to definitywny koniec serialu 0

Współproducentka serialu Akademia Wampirów Marguerite MacIntyre, potwierdziła, że nie ma szans na powrót serialu z drugim sezonem. Do tej pory produkcja po skasowaniu przez Peacock próbowała znaleźć nowy dom. To się jednak nie udało.

fragment plakatu promującego serial ''Akademia Wampirów''

Serial ten skasowany został w styczniu tego roku, prawie cztery miesiące po premierze pierwszego 10-odcinkowego sezonu. Włodarze Peacock uznali, iż produkcja nie przyciągnęła przed ekrany wystarczającej liczby widzów i jej dalsza realizacja jest nieuzasadniona.

Od tej pory osoby odpowiedzialne za serial starały się za wszelką cenę go uratować. Trwały poszukiwania dla produkcji nowego domu. Starania te jednak nie przyniosły żadnych rezultatów. MacIntyre w swoich mediach społecznościowych oficjalnie potwierdziła definitywny koniec Akademii Wampirów.

Tytułowa akademia to tajemna szkoła z internatem, w której uczą się członkowie królewskich rodzin oraz trenują hybrydy, aby móc chronić ich przed dzikimi wampirami zwanymi strzygami, które chcą zniszczyć królewskie rody. Główne bohaterki to Lissa i Rosa, kobiety należące do dwóch różnych światów, które łączy wielka przyjaźń.

Rose to Dhampira, hybryda człowieka i wampira, ucząca się na strażnika chroniącego członków królewskich rodów uczęszczających do tytułowej akademii, zaś Lissa to księżniczka Moroi, wampirów królewskich, ale śmiertelnych, dlatego potrzebujących strażników. W rolach głównych wystąpiły Sisi Stringer jako Rose i Daniela Nieves jako Lissa.

