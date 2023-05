Rok temu poinformowano, iż stacja The CW wraz z J. Michaelem Straczynskim, twórcą oryginalnego serialu Babilon 5 pracują nad nową wersją tej kultowej serii science fiction z lat 90. ubiegłego wieku. Teraz jednak okazuje się, iż projekt ten został wstrzymany, a Straczynski ma inny pomysł na powrót do tego świata. Realizuje on film animowany.