Królik Bugs będzie bohaterem nowego filmu aktorskiego 0

Warner Bros. Pictures pomimo niezbyt zadowalającego wyniku nowego Kosmicznego meczu nadal chce rozwijać historię postaci z '’Zwariowanych melodii'’. Własny film aktorski dostanie najsłynniejsza postać – Królik Bugs.

''Kosmiczny mecz: Nowa era''

Informacje o takich planach studia podał scenarzysta i reżyser Robert Rugan, który otrzymał angaż od Warner Bros. Pictures. Ma on stworzyć od podstaw scenariusz filmowych przygód Królika Bugsa. Projekt pomyślany jest jako hybryda animacji i live-action.

Projekt ten nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony przez studio, dlatego nie wiadomo na razie kto jeszcze otrzymał przy nim angaż. Wpis Rugana został szybko przez niego samego usunięty. Tak więc prawdopodobnie pośpieszył się on z informowaniem świata o powstającym dziele.

Rugan na swoim koncie ma scenariusz do komediowego horroru Klątwa Bridge Hollow. Napisał także i wyreżyserował telewizyjny film Alice's Misadventures in Wonderland.

Królik Bugs to postać fikcyjna z serii kreskówek Warner Brothers, wymyślona w 1938 r. przez Teksa Avery’ego i Chucka Jonesa. Jego stałym antagonistą jest myśliwy Elmer Fudd. Do tej pory pojawił się on w niezliczonej ilości projektów filmowych i telewizyjnych. Ostatni raz widzieć mogliśmy go w filmie Kosmiczny mecz: Nowa era.

