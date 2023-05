Koniec ''Yellowstone''! Jednak nie oznacza to końca historii rodu Duttonów 0

Po wielu spekulacjach poznaliśmy wreszcie oficjalne stanowisko w sprawie dalszych losów serialu Yellowstone. Niestety wieści te nie są pozytywne. Produkcja zakończy się piątym sezonem. Jest też jednak dobra informacja. Taylor Sheridan ma w planach nowy projekt.

Decyzja ta jak nieoficjalnie podają zagraniczne media spowodowana jest konfliktem jaki Sheridan ma z odtwórcą głównej roli Kevinem Costnerem. Jak na razie nie pewnym jest nawet czy aktor pojawi się w drugiej części piątej serii.

Paramount Network poinformował, iż premiera finałowych odcinków odbędzie się w listopadzie tego roku.

Yellowstone natychmiast zastąpiony zostanie innym serialem, który kontynuuował będzie historię rodu Duttonów. Prawdopodobnie jednak nie zobaczymy w nim seniora rodu Johna Duttona, bo to właśnie w niego wciela się Costner. Niezatytułowany jeszcze projekt ma rozpocząć się dokładnie w tym momencie, w którym zakończy się Yellowstone. Jak na razie nie znane są żadne angaże. Sieć milczy na ten temat.

O czym opowiada Yellowstone?

Ranczerska rodzina z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem (Kevin Costner), która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych, musi stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

