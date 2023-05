Powstanie nowa część ''Blair Witch Project''. Znamy nazwisko reżysera 0

W ubiegłym roku świat obiegła informacja jakoby studio Lionsgate miało w planach kolejny film z serii Blair Witch Project. Od tego czasu jednak o projekcie była cisza, aż do teraz. Zagraniczne media informują, że wybrany został reżyser filmu.

Za kamerą kontynuacji tego kasowego horroru stanąć ma Oliver Park. Ma on już doświadczenie w tym gatunku filmowym. Nakręcił Nightmare Radio i ubiegłoroczny Abyzou.

Powstający film nie ma jeszcze swojego tytułu. Prace na jego planie rozpocząć mają się na przełomie lata i jesieni. Jedną z firm produkcyjnych zaangażowanych w projekt jest Haxan Films, która pracowała także nad oryginałem.

Blair Witch Project nakręcony został za zaledwie 60 tysięcy dolarów. Na całym świecie zarobił zaś aż 246 milionów, co czyni go jednym z najbardziej dochodowych dzieł w historii. Do tej pory doczekał się dwóch nieudanych kontynuacji – Ksiega cieni: Blair Witch 2 i Blair Witch.

O czym opowiada oryginał?

21 października 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard i Michael Williams wybrali się do lasu Black Hills w Maryland z zamiarem nakręcenia dokumentu o miejscowej legendzie – wiedźmie z Blair. Cała grupa przepadła bez wieści. Rok później natrafiono na ich ślad – porzuconą taśmę filmową. "Blair Witch Project" jest tym co po sobie pozostawili. Dokumentuje wstrząsającą, pięciodniową wędrówkę filmowców przez las Black Hills i obrazuje wszystkie przerażające wydarzenia, które doprowadziły do ich zniknięcia.

