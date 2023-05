Karl Urban negocjuje rolę w kontynuacji ''Mortal Kombat'' 0

Gwiazda serialu The Boys, Karl Urban negocjuje rolę w kontynuacji filmowej adaptacji serii gier wideo '’Mortal Kombat''. Aktor stara się o możliwość sportretowania ulubionej przez fanów postaci – Johnny'ego Cage’a.

Johnny Cage to gwiazda kina akcji i mistrz w sztukach walki. Scena po napisach filmu Mortal Kombat z 2021 roku sugerowała pojawienie się tego bohatera w kontynuacji.

Co sądzicie o tym angażu?

Za kamerę sequela powróci reżyser nowej adaptacji – Simon McQuoid. Będzie on pracował na scenariuszu autorstwa Jeremy'ego Slatera.

O czym opowiada nowy Mortal Kombat?

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?

