Pierwsze zdjęcia promujące nowy serial Taylora Sheridana ''Special Ops: Lioness''

Dzięki magazynowi Vanity Fair mamy możliwość zobaczenia pierwszych zdjęć z najnowszego serialowego dzieła Taylora Sheridana Special Ops: Lioness. Projekt ten jest szpiegowskim thrillerem, który swoją premierę ma mieć latem tego roku.

Na opublikowanych fotografiach ujrzeć możemy Zoe Saldanę i Nicole Kidman jako tajnych agentów CIA Joe i Kaitlyn. Zdjęcia przedstawiają także Layslę De Oliveirę w roli Cruz Manuelos, żołnierki piechoty morskiej, która ma za zadanie zinfiltrować pewnego biznesmena potajemnie finansującego światowych terrorystów.

Fabuła Special Ops: Lioness przeniesie nas do środowiska CIA i co ciekawe oprze się na prawdziwym programie agencji. Do CIA zwerbowana zostaje młoda marines Cruz Manuelos, której zadaniem jest zaprzyjaźnienie się z córką pewnego terrorysty i obalenie jego organizacji od wewnątrz. Nad całością programu czuwa Joe, szefowa stacji programu ’’Lioness’’, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i dowodzenie tajnymi agentami.

W obsadzie serialu są także Morgan Freeman, który wciela się w Edwina Mullinsa, sekretarza stanu USA, Jill Wagner jako Bobby, Dave Annable jako Neil, LaMonica Garrett jako Tucker, Stephanie Nur jako Aaliyah i Jonah Wharton jako Tex.

Sheridan zasłynął serialem Yellowstone, który doczekał się już dwóch prequeli – 1883 i 1923. Współtworzył on także dramaty kryminalne, oba udane – Burmistrz Kingstown i Tulsa King.

Źrodło: Vanity Fair