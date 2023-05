Zły elf bohaterem świątecznego horroru norweskiego filmowca Magnusa Martensa 0

Jeśli lubicie horrory rozgrywające się w klimacie świąt Bożonarodzeniowych to ta norweskia produkcja jest dla Was. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z filmu Magnusa Martensa ’’There’s Something in the Barn’’.

Nie będzie to czysty w swoim gatunku horror. Dostaniemy trochę grozy, a trochę typowego w takich produkcjach humoru. There’s Something in the Barn opowie nam o typowej amerykańskiej rodzinie, która dziedziczy farmę w norweskich górach. Chcą spędzić tam nadchodzące święta. Na swojej drodze spotykają jednak stworzenie z nordyckiego folkloru – elfa zamieszkującego stodołę. Aby uniknąć gniewu tego skrzata należy unikać jasnego oświetlenia, głośnych dźwięków i zostawić mu miskę owsianki w Wigilię.

Film został opisany jako '’ambitny artystyczny pomost między amerykańską klasyką a norweską mitologią'', a także jako ’'jedno z tych zabawnych przejażdżek, na które rzadko można się natknąć’’.

W filmie występują Martin Starr, Amrita Acharia, Jeppe Beck Laursen, Zoe Winther-Hansen i Townes Bunner. Scenariusz napisał Aleksander Kirkwood Brown mający na swoim koncie familijny film fantasy Legenda o górskim olbrzymie oraz utrzymany w tym samym gatunku W poszukiwaniu Złotego Zamku.

Data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Bloody Disgusting