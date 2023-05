Matthew McConaughey z główną rolą w nowym filmie Andrew Pattersona 0

Matthew McConaughey zagra główną rolę w thrillerze kryminalnym '’The Rivals of Amziah King'’, którego akcja rozgrywa się na wsi w Oklahomie.

Matthew McConaughey, ''Witaj w klubie''

Za scenariusz i reżyserię filmu odpowie Andrew Patterson mający na swoim koncie nagradzany dramat science fiction The Vast of Night. Fabularne szczegóły jego nowego projektu trzymane są w tajemnicy. Wiemy jedynie, że The Rivals of Amziah King będzie niezwykle klimatycznym i skoncentrowanym na postaciach filmie, którego akcja przeniesie nas w wyjatkową scenerię słabo zamieszkanych terenów Oklahomy. McConaughey, pierwszy aktor na pokładzie projektu wcieli się w tytułową postać – Amziaha Kinga.

Matthew McConaughey’a kojarzyć możecie z Wilka z Wall Street, Interstellar, Nie wszystko złoto co się świeci czy Witaj w klubie. Za występ w tej ostatniej produkcji otrzymał ona Oscara oraz Złotego Globa.

Źrodło: Variety