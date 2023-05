Jason Statham kontra wielkie rekiny w zwiastunie "Meg 2: Głębia" 0

Po sukcesie The Meg z 2018 roku, wszystko w pierwszym zwiastunie Meg 2: Głębia sugeruje, że kontynuacja będzie jeszcze większa i bardziej szalona niż pierwsza odsłona. Przekonajcie się sami jak Jason Statham walczy z wielkimi prehistoryczny stworami.

fragment plakatu filmu "Meg 2: Głębia"

Konkretne szczegóły dotyczące kontynuacji były dobrze ukryte przez jakiś czas, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że Jason Statham po raz pierwszy mówił o drugiej części już w 2018 roku. Tak więc, gdy planowana data premiery zbliża się coraz bardziej, a fani pierwszego filmu desperacko chcą usłyszeć więcej, wydaje się, że Apelles Entertainment i ich współpracownicy w końcu się poddają i dostarczają informacji, które wszyscy chcemy usłyszeć.

W tej chwili nie ma oficjalnego streszczenia fabuły Meg 2, chociaż nie powstrzymało to wielu przed spekulacjami, o co może chodzić. Po pierwsze, na podstawie podtytułu filmu wiemy, że prawdopodobnie nastąpi powrót do rowu Mariana, skąd pochodzi pierwszy megalodon w filmie z 2018 roku. W przypadku filmów tego gatunku jest bardzo prawdopodobne, że w kontynuacji zobaczymy także więcej efektów i więcej stworów.

W obsadzie oprócz Stathama pojawia się Li Bingbing, Page Kennedy, Cliff Curtis, Sergio Peris-Mencheta, Sienna Guillory, Skyler Samuels oraz Wu Jing. Za kamerą najbardziej zauważalna zmiana w porównaniu z pierwszym filmem Jona Turteltauba zastępuje brytyjski reżyser Ben Wheatley, który, miejmy nadzieję, dobrze wykorzysta swoje wieloletnie doświadczenie. Skrypt kontynuacji napisali scenarzyści pierwszego filmu, Jon Hoeber i Erich Hoeber.

Film obecnie jest w fazie postprodukcji, a premiera przewidziana jest na 4 sierpnia 2023 roku.

Źrodło: collider.com