Czas na huczny finał. Oto nowy zwiastun 4. sezonu ''Jeszcze nigdy...'' 0

Czwarty i ostatni sezon serialu Jeszcze nigdy… zbliża się wielkimi krokami. Devi i reszta wracają do liceum na ostatni rok. Zobaczcie co będzie się działo. Netflix zaprezentował pełny zwiastun finałowej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Jeszcze nigdy...''

Jeszcze nigdy… to kolejna serialowa produkcja, która przedstawia nam typowe problemy jakie przeżywają uczniowie liceum. Tym razem jednak odbywa się to z perspektywy damskiej. Główna bohaterka to Amerykanka o indyjskich korzeniach o imieniu Devi, która po koszmarnym ostatnim roku chce wyjść na prostą – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

W trzecim sezonie Devi i jej przyjaciele przestali być singlami. Odkryli, że związki pozwalają lepiej poznać siebie — i doświadczyć nieznanych wcześniej dramatów. W finale Devi i przyjaciele w ostatnim roku szkoły muszą poradzić sobie z wyborem uczelni, kryzysami tożsamości i uczuciami, które nie bledną. Czy są gotowi na krok w przyszłość?

Twórcami serialu są Mindy Kaling i Lang Fisher. Co ciekawe pomysł na fabułę Jeszcze nigdy… zrodził się w głowie Kaling w oparciu o własne doświadczenia z dzieciństwa.

W obsadzie aktorskiej znajdują się m.in. Maitreyi Ramakrishnan, dla której rola Devi jest debiutem aktorskim, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young i Martin Martinez.

Premiera 4. sezonu już 8 czerwca.

Źrodło: Netflix