Tom Hiddleston i Mark Hamill w filmowej adaptacji jednego z dzieł Stephena Kinga

Kolejna historia amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga doczeka się swojego przeniesienia na szklany ekran. Tym razem zdecydowano się zrobić to z krótkim opowiadaniem '’The Life of Chuck'’ należącym do antologii '’If It Bleeds'’. Główne role w projekcie otrzymali słynni hollywoodzcy aktorzy – Tom Hiddleston i Mark Hamill.

Tom Hiddleston, serial ''Loki''

Za kamerą adaptacji stanie Mike Flanagan, którzy już od kilku miesięcy wraz z Trevorem Macy pracuje nad scenariuszem. Obaj panowie pełnią przy projekcie także jeszcze inną funkcję, są producentami wykonawczymi.

Historia ukazana w The Life of Chuck dzieli się na trzy części. Poznamy historię Charlesa Krantza przedstawioną nam w odwrotnej kolejności chronologicznej. Najpierw zobaczymy jak w wieku 39 lat umiera na guza mózgu, aby następnie powoli cofać się do jego dzieciństwa, które spędził w nawiedzonym domu.

Hiddleston otrzymał rolę Krantza, zaś Hamill sportretuje jego dziadka, Albiego. Film w dużej mierze czerpać ma z takich kultowych ’’kingowskich’’ adaptacji jak Zielona Mila, Skazani na Shawshank czy Stań przy mnie.

Twórczość Stephena Kinga jest niesamowicie chętnie przenoszona przez filmowców na szklany ekran. W ostatnim czasie takiego zaszczytu doświadczyło m.in. opowiadanie '’Telefon pana Harrigana'', ’'Historia Lisey’’ czy '’Doktor Sen'’.

