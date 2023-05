O psie, który jeździł koleją, to przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana z uwielbianego dzieła Romana Pisarskiego pod tym samym tytułem. Historia czworonoga, który od szczenięcia czuł pociąg do wielkiej przygody i swoimi podróżami koleją poruszył miliony serc. Zobaczcie pierwszą zapowiedź.