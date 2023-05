Zapraszamy do mrocznej części Neapolu w zwiastunie filmu "Nostalgia" 0

Rione Sanità to dzielnica Neapolu, której nie znają nawet sami neapolitańczycy, oddalona od morza, dość niebezpieczna, przez lata właściwie opuszczona. I to właśnie ta opanowana przez camorrę dzielnica Neapolu, należąca do najbiedniejszych, a zarazem najbardziej spektakularnych, jest główną bohaterką poruszającej opowieści o fatum i spotkaniu z cieniem – tym ukrytym w labiryncie miasta i tym czającym się w duszy. Zobaczcie zwiastun Nostalgii.

kadr z filmu Nostalgia"

Felice Lasco powraca po 40 latach do rodzinnego miasta i starej matki. Wiedziony poczuciem winy i tęsknotą, nie zauważa, że dzielnica katakumb, cmentarzysk, nędznych suteren i splątanych uliczek wciąga go jak bagno. Sprzymierzony z walczącym z mafią lokalnym księdzem, niepogodzony z własną mroczną przeszłością mężczyzna szuka w Sanità swojego starego przyjaciela, zapominając o tym, że nostalgia bywa pułapką. Film, którym Mario Martone powrócił po 27 latach do canneńskiego konkursu, nawiązuje do jego Natarczywej miłości, w której z neapolitańską przeszłością rozliczała się kobieta.

W głównych rolach występują Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva i Tommaso Ragno. Premiera w naszych kinach zapowiedziana jest na 7 lipca 2023 roku.

Źrodło: Gutek Film