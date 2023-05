''Outlander'' - pierwsza zapowiedź przedostatniego sezonu 0

Już za trochę ponad miesiąc na telewizyjnych ekranach ponownie zagoszczą Jamie i Claire. Stacja Starz prezentuje zwiastun przedostatniego, siódmego sezonu swojego hitowego serialu opartego na bestsellerowej serii powieści Diany Gabaldon – Outlander.

W siódmym sezonie rodzina Fraserów będzie musiała stawić czoła konsekwencjom amerykańskiej rewolucji. Ziemia, którą nazywają domem zmienia się, a oni muszą zmienić się wraz z nią. Aby ochronić to co zbudowali muszą stawić czoła niebezpieczeństwom wojny o niepodległość. Jamie, Claire, Brianna i Roger staną przed decyzjami z pozoru niemożliwymi do podjęcia, które mogą zagrozić jedności rodziny.

Serial jeszcze przed premierą siódmej serii został odnowiony na ósmy, ostatni sezon. W Outlanderze podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.

Do swoich ról powracają oczywiście Caitriona Balfe i Sam Heughan. Premiera nowych odcinków Outlandera już 16 czerwca.

Stacja Starz w swoich najbliższych planach ma także realizację prequela Outlandera – Outlander: Blood of My Blood, który przybliży nam miłosną historię rodziców Jamiego – Briana Frasera i Ellen Mackenzie.

Źrodło: Starz