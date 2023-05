Dwoje nowych aktorów w obsadzie ''Soku z żuka 2'' 0

Planowany od dawna sequel Soku z żuka nabiera tempa. Niedawno informowaliśmy, iż otrzymał on już swoją datę premiery, a teraz dowiadujemy się kogo jeszcze zobaczymy na ekranie. Swoje angaże dopinają na ostatni guzik Justin Theroux i Monica Bellucci.

''Sok z żuka''

Rola jaka przypadła Therouxowi trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo natomiast w kogo wcieli się Belluci. Sportretuje ona żonę tytułowego bohatera.

Jak na razie oficjalnie ogłoszono jeszcze występ w sequelu Jenny Ortegi i Michaela Keatona. Ortega otrzymała rolę córki Lydii Deetz. Keaton zaś po latach powróci do roli Beetlejuice’a. Na salonach mówi się także o angażu Winony Ryder i Catherine O'Hara. Te informacje nie zostały jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Za kamerą powstającej po latach kontynuacji stanie oczywiście nie kto inny jak Tim Burton. Będzie to jego powrót do pełnometrażowego dzieła po nakręconym w 2019 roku Dumbo.

Sok z żuka 2 swój debiut odbędzie 6 września 2024 roku.

O co chodziło w oryginale?

Barbara i Adam Maitlandowie mieszkają w wielkim białym domu na uboczu małego miasteczka. Wracając ze sklepu wpadają razem z samochodem do rzeki. Mokrzy i zmarznięci powracają do domu, w którym zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że oboje są duchami i nie mogą opuścić swego miejsca zamieszkania przez najbliższe 125 lat. Niedługo potem dom zostaje kupiony przez rodzinę z Nowego Jorku, która stara się go zmienić nie do poznania. Maitlandowie chcąc pozbyć się nowych lokatorów, sięgają po pomoc zwariowanego bio-egzorcysty Beetlejuice’a.

Źrodło: ComingSoon