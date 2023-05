Familijna komedia ''Zakręcony piątek'' po latach doczeka się kontynuacji 0

Tego chyba się nie spodziewaliście. Jak donoszą zagraniczne media Disney pracuje nad projektem będącym kontynuacją familijnej komedii z 2003 roku Zakręcony piątek. Do swoich ról sprzed dwóch dekad powrócą Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis.

Lohan i Curtis ponownie wcielą się w role Anny i Tess Coleman. Scenariusz kontynuacji pisze Elyse Hollander.

Dr Tess Coleman (Curtis) i jej nastoletnią córkę Anna (Lohan) łączy tylko jedno – nie mogą się dogadać w żadnej, nawet najbłahszej sprawie; ani na temat ciuchów, ani włosów, ani facetów, ani marzeń Anny, by grać w zespole rockowym… dosłownie w niczym nie mogą znaleźć wspólnego języka! Po jednym ze szczególnie wybuchowych czwartków, maleńkie mistyczne zawirowanie całkowicie je zmienia. Budzą się w piątek, by przeżyć najbardziej zakręcony dzień. Tess i Anna zamieniają się ciałami – Tess wygląda jak swoja córka, a Anna jak matka. Cierpiąc niezwykłe katusze, chodząc w butach jedna drugiej, zaczynają darzyć się szacunkiem i rozumieć wzajemne punkty widzenia… W sobotę Tess ma jednak ślub i obie panie muszą znaleźć jakiś sposób, by powrócić do swoich ciał. I to szybko!

Film zebrał większość pozytywnych recenzji i odniósł kasowy sukces. Przy budżecie wynoszącym 26 milionów dolarów zarobił on ponad 160 milionów.

Źrodło: Variety