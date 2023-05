Pierwsza zapowiedź komedii "Moje wielkie greckie wesele 3" 0

Dystrybutor ujawnił premierowy zwiastun filmu Moje wielkie greckie wesele 3, produkcja trafi do kin 8 września. Trzeci film z serii wyreżyseruje Nia Vardalos, która była gwiazdą poprzednich części.

kadr z filmu "Moje wielkie greckie wesele 3"

Vardalos i John Corbett powracają jako małżeństwo Toula i Ian, wraz z kolegami z obsady: Louisem Mandylorem, Andreą Martin, Gią Carides, Joeyem Fatone, Lainie Kazan, Marią Vacratsis i Eleną Kampouris. Ponadto film przedstawia dwie nowe twarze rodu Portokalos-Miller: Elias Kacavas i Melina Kotselo. Przypomnijmy, że Michael Constantine, który wcielił się w ojca Touli w pierwszych dwóch filmach i serialu, zmarł w 2021 roku.

Tom Hanks, Rita Wilson i Gary Goetzman będą producentami (podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych filmów) pod szyldem Playtone. Paul Brooks, Scott Niemeyer i Steven Shareshian są producentami wykonawczymi. Focus Features wyda film w Stanach Zjednoczonych, a Universal Pictures International będzie nadzorować międzynarodową dystrybucję.

Moje wielkie greckie wesele w reżyserii Joela Zwicka miało swoją premierę w 2002 roku. Komedia romantyczna opowiada o Touli Portokalos, kobiecie mieszkającej w Chicago, która zakochuje się w białym mężczyźnie imieniem Ian Miller, a dochodzi do zaręczyn. Podczas planowania ślubu widzowie poznajemy jej zadufaną w sobie grecką rodzinę, co powoduje serię zabawnych wydarzeń. Film zarobił ponad 368 milionów dolarów (przy budżecie w granicach 5 milionów dolarów) i stał się najbardziej dochodowym filmem IFC. W Stanach Zjednoczonych produkcja pozostaje najbardziej dochodową komedią romantyczną. Film spotkał się z uznaniem krytyków, a Vardalos zdobyłq nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.

W następnym roku miał swoją premierę sitcom zatytułowany Moje Wielkie Greckie Życie, kontynuujący historię filmu. Niestety, otrzymał negatywne recenzje i został odwołany przez CBS po siedmiu odcinkach. W 2016 roku, powstała 2 odsłona filmu i mimo, że zarobiła 90,6 miliona dolarów, nie była zbyt dobrze przyjęta.

Źrodło: firstshowing.net