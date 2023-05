Netflix realizuje sequel hiszpańskiego filmu ''Platforma'' 0

Kontrowersyjny i nieco obrzydliwy hiszpański thriller Platforma doczeka się swojego sequela. Prace nad kontynuacją już trwają. Netflix opublikował pierwsze zdjęcia z planu ukazujące nam prawdopodobnie dwójkę głównych bohaterów.

Fabuła sequela nie jest znana. Za kamerą ponownie stanął Galder Gaztelu-Urrutia. W obsadzie znajdują się Milena Smit i Hovik Keuchkerian. Oboje widzimy na poniższych fotografiach:

Film Platforma stanowi pokręconą społeczną alegorie poruszając temat nierówności społecznych w świecie, gdzie ludźmi rządzą pierwotne instynkty.

Akcja rozgrywa się w więzieniu złożonym z nieznanej liczby poziomów, przez które raz dziennie przechodzi platforma z jedzeniem. Niestety, jest go tak mało, że skazańcy umieszczeni wyżej jedzą do syta, a ci z niższych poziomów dostają resztki lub walczą i zjadają się nawzajem. Nie chcąc tak żyć, mężczyzna imieniem Goreng postanawia dotrzeć na samo dno więzienia, aby doprowadzić do zmian.

Platforma wyświetlana była na kilku festiwalach filmowych wszędzie zbierając entuzjastyczne recenzje. Na swoim koncie ma m.in. nagrodę publiczności otrzymaną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Źrodło: Netflix