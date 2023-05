Willem Dafoe trafi do zaświatów. Aktor otrzymał angaż w ''Soku z żuka 2'' 0

Tim Burton do realizowanego po wielu latach sequela Soku z żuka, zbiera naprawdę imponującą obsadę. Do już gwiazdorskiego teamu dołączył jeszcze Willem Dafoe.

Willem Dafoe, ''Inside''

Dafoe wcielić ma się w funkcjonariusza pracującego w organach ścigania w zaświatach. Jak na razie to wszelkie ujawnione szczegóły odnośnie tej postaci. Aktor dołączył do już wcześniej ogłoszonych: Jenny Ortegi i Michaela Keatona. Ortega otrzymała rolę córki Lydii Deetz. Keaton zaś po latach powróci do roli Beetlejuice’a, podobnie jak Winona Ryder, która raz jeszcze sportretuje wspomnianą Lydię. W filmie pojawią się także Catherine O'Hara, Justin Theroux i Monica Bellucci, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera.

Fabularne szczegóły tego projektu trzymane są na razie w ścisłej tajemnicy. Za kamerą stanie oczywiście Tim Burton, reżyser oryginalnego filmu i człowiek, który w świecie filmu słynie z niezwykle wizualnego podejścia do horroru.

Sequel ma już ustaloną datę premiery. Do kin wejdzie on 6 września 2024 roku.

O czym opowiadał oryginał?

Barbara i Adam Maitlandowie mieszkają w wielkim białym domu na uboczu małego miasteczka. Wracając ze sklepu wpadają razem z samochodem do rzeki. Mokrzy i zmarznięci powracają do domu, w którym zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że oboje są duchami i nie mogą opuścić swego miejsca zamieszkania przez najbliższe 125 lat. Niedługo potem dom zostaje kupiony przez rodzinę z Nowego Jorku, która stara się go zmienić nie do poznania. Maitlandowie chcąc pozbyć się nowych lokatorów, sięgają po pomoc zwariowanego bio-egzorcysty Beetlejuice’a.

