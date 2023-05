Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Castingowe spekulacje dotyczące "Superman: Legacy" 0

DC Studios będzie powoli zabierało się do kompletowania obsady aktorskiej widowiska "Superman: Legacy". W sieci pojawiły się pierwsze nazwiska, które łączone są z głównymi bohaterami projektu, za którym będzie stał James Gunn.

Na sam początek oczywiście nazwisko aktora, który miałby się wcielić w Człowieka ze stali. Według przecieków James Gunn życzy sobie zaangażować młodego aktora, który mógłby zostać obsadzony w roli Clarka Kenta na lata. I tutaj faworytem do zostanie nowym Supermanem jest rzekomo 29-letni David Corenswet, którego mogliście widzieć w horrorze Pearl. Podobno w walce o rolę pozostaje jeszcze dwóch kandydatów, których nazwisk nie ujawniono. Wśród nich nie ma jednak faworyta publiczności, czyli gwiazdy Euforii – Jacoba Elordiego.

Co ciekawe w tle pojawia się też Nicholas Hoult, który miał być przymierzony do zagrania Lexa Luthora. Według Justina Krolla aktor miałby być jednym z kandydatów do zagrania Człowieka ze stali.

Portal The Wrap podaje natomiast, że złoczyńca w filmie "Superman: Legacy" jest określany, jako "Apex" i James Gunn chciałby obsadzić w tej roli czarnego aktora. To właśnie ta wersja Luthora znana, jako "Apex Lex" miałaby pojawić się na ekranie. Była on hybrydą Ziemianina i Marsjanina dzięki czemu mógł fizycznie pojedynkować się z Człowiekiem ze stali.

W przypadku ukochanej Clarka Kenta, czyli Lois Lane w walce o rolę jest kilka aktorek. Rzekomo na przesłuchaniach najlepiej wypadła Rachel Brosnahan. Oprócz niej o rolę ubiegają się też Samara Weaving, Emma Mackey oraz Phoebe Dynevor.

Premiera filmu w październiku 2025 roku.

Źrodło: Comicbookmovie