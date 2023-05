''Co robimy w ukryciu'' powróci tego lata! To nie będzie jednak koniec tej historii 0

Wampirza komedia Co robimy w ukryciu, za którą odpowiada Taika Waititi powróci z nowymi odcinkami jeszcze tego lata. Serial ten bazuje na filmie o tym samym tytule.

Stacja FX, dla której Co robimy w ukryciu jest flagowym serialem, podała datę premiery piątego sezonu. Nowych przygód naszych wampirzych przyjaciół spodziewajcie się 13 lipca.

Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless, wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo oraz uwodzicielska Nadja. Pomaga im wierny sługa Nandora, człowiek imieniem Guillermo. Te nocne istoty starają się jak najlepiej przystosować do życia we współczesnym świecie, nie zawsze dobrze im to jednak wychodzi…

W obsadzie powracają Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén i Mark Proksch. Pomysł serialu oparty jest na filmie o tym samym tytule wydanym w 2014 roku. Twórcą obu dzieł jest utalentowany filmowiec – Taika Waititi, mający na swoim koncie m.in. komedię Jojo Rabbit.

Źrodło: Twitter