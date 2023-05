Kolejny morderczy zwierz w akcji. Nadchodzi ''The Bayou'' od twórców ''Nie patrz w dół'' 0

Brytyjska wytwórnia filmowa Tea Shop Productions stojąca za sukcesem filmów traktujących o przetrwaniu: Podwodna pułapka i Nie patrz w dół, realizuje kolejny projekt o tej samej tematyce. Tym razem jednak wrogiem nie będzie wysokość ani rekin, a aligator.

Megan Best, ''Ty jesteś następna''

Projekt nad którym trwają już pierwsze prace nosi tytuł The Bayou. Jego akcja rozegra się na rozległych i niesamowicie niegościnnych bagnach Luizjany. Na tereny te trafia grupa przyjaciół, która jak możemy się domyślać stanie się głównym celem ataku. Jeden z bohaterów stara się za wszelką cenę wyprowadzić swoich przyjaciół z tego śmiertelnie niebezpiecznego obszaru. Niezbyt mu się to jednak udaje, bowiem giną oni jeden po drugim zabijani przez watahę aligatorów pod dowództwem samicy alfa będącej największym drapieżnikiem w tym regionie.

Za kamerą The Bayou stanie Matthew Ninaber. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Gavina Mehrtensa, który swój tekst oparł o opowiadanie Ashley Holberry. Na razie jedyną znaną osobą w obsadzie jest Megan Best, znana z horroru Ty jesteś następna.

Brytyjska firma zajmująca się efektami wizualnymi Koala FX, która stworzyła oprawę wizualną do Nie patrz w dół, zajmie się efektami wizualnymi i tworzeniem aligatorów do The Bayou. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w czwartym kwartale tego roku.

