Wkrótce rozpoczną się zdjęcia do kolejnej serialowej premiery pod marką Player Original. Słodko-gorzka komedia obyczajowa ’’Klara’’ to ekranowa adaptacja debiutu pisarskiego Izabeli Kuny . W rolę tytułowej bohaterki wcieli się sama aktorka, która dodatkowo wesprze projekt jako producent kreatywny. Za scenariusz odpowiada Marek Modzelewski , a za kamerą stanie Łukasz Jaworski .

Klara jest autorskim projektem Izabeli Kuny i Marka Modzelewskiego, który stworzył scenariusz tego 8-odcinkowego serialu.