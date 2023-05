Penélope Cruz walczy o przetrwanie w zwiastunie filmu "24 Godziny" 0

24 godziny to dramat społeczny, w którym przeplatają się historie trójki bohaterów, opowiedziane w ciągu 24 godzin mogących na zawsze zmienić ich życie. Pierwszy film wyreżyserowany przez aktora, Juana Diega Botto z Luisem Tosarem i Penélope Cruz w rolach głównych. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi.

kadr z filmu "24 Godziny"

Penélope Cruz wciela się w rolę Azuceny walczącej o uratowanie swojej rodziny przed eksmisją. Partneruje jej Luis Tosar, który gra Rafę – prawnika i aktywistę mocno zaangażowanego w kwestie społeczne, kosztem swoich bliskich. Poznajemy także tragiczną historię Teodory, granej przez Adelfę Calvo. Kobieta jest zdeterminowana, by nie dopuścić do tego, by jej syn wziął na siebie winę za wydarzenia, których nie może już zmienić.

Światowa premiera 24 godzin odbyła się podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, w konkursie Orizzonti. Film pokazywany był także podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian, w sekcji Perlak (Perły). Za scenariusz i reżyserię odpowiada Juan Diego Botto, dla którego jest to debiut reżyserski. Zdjęcia Arnau Valls Colomer, muzyka Eduardo Cruz.

Premiera w naszych kinach zaplanowana jest na 2 czerwca 2023 roku.

Źrodło: Galapagos Films