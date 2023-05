"Alita: Battle Angel 2" powstanie gdy reżyserem zostanie James Cameron 0

Plotki o Alita: Battle Angel 2 krążą od lat. Ale według nowego raportu World of Reel film nie powstanie, jeśli James Cameron nie stanie za kamerą.

fragment plakatu filmu "Alita: Battle Angel"

Według najnowszego raportu, Cameron — który napisał scenariusz do oryginalnego filmu — został poproszony o wyreżyserowanie Alita: Battle Angel 2. Podczas gdy Cameron i producent Jon Landau próbują nakręcić kontynuację, dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, podobno nie chce dać zielonego światła dla projektu, chyba że Cameron stanie za sterami. Pierwszy film wyreżyserował Robert Rodriguez, ale wygląda na to, że Disney chce, aby to Cameron przejął projekt.

W raporcie wspomina się, że Cameron ma mocno napięty harmonogram, który obejmuje Last Train from Hiroshima, a także trzecią i czwartą część Avatara. Jednak podobno reżyser jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji i rozważa taką opcję.

Film z 2019 roku wyreżyserował Robert Rodriguez na podstawie scenariusza napisanego przez Jamesa Camerona, Laetę Kalogridis i Rodrigueza. Oparta na mandze autorstwa Yukito Kishiro, Alita: Battle Angel została wyprodukowana przez Camerona i Jona Landau.

Źrodło: comingsoon.net