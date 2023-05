"Gorące dni"

Nowy film Emina Alpera to kolejny dowód na to, że wyrasta on na czołowego obserwatora pełnej wypaczeń tureckiej rzeczywistości. Ubierając opowieść w formułę thrillera, i tym razem nie stroni od politycznych tematów, mówiąc o wszechobecnej korupcji, maczyźmie i niezbędnych kompromisach, które są konsekwencją chęci utrzymania władzy.