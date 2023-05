''Przez moje okno: Rozdzieleni'' - Netflix prezentuje zwiastun sequela romantycznej produkcji z ubiegłego roku 0

Netflix prezentuje zwiastun filmu '’Przez moje okno: Rozdzieleni'’. Produkcja ta jest kontynuacją hiszpańskiego romansu z ubiegłego roku Przez moje okno, który będąc przeznaczonym dla nastolatków, zawierał w sobie dość odważne sceny seksu. Czy teraz również tak będzie czy jednak twórcy bardziej skupili się na fabule?

fragment plakatu promującego film ''Przez moje okno''

Raquel (Clara Galle) jest szaleńczo zakochana w Aresie (Julio Peña), atrakcyjnym i tajemniczym sąsiedzie. Chodzi o to, że obserwowała go z daleka, ponieważ ku jej przerażeniu nie zamienili ani słowa. Ale Raquel ma bardzo jasną misję: sprawić, by Ares się w niej zakochał. Nie jest jednak niewinną, bezradną dziewczyną i na pewno nie jest gotowa stracić wszystkiego, aby osiągnąć swój cel, a co najważniejsze nie siebie.

W kontynuacji dowiemy się czy miłość tej dwójki przetrwa. Ares pojechał studiować medycynę w Sztokholmie, a Rquel postanowiła spełnić marzenie o byciu pisarką. Przez cały czas utrzymywali jednak związek na odległość, co było trudne dla obojga. W końcu wreszcie nadeszło lato i długo wyczekiwane spotkanie. Jak rozłąka wpłynęła na bohaterów i czy ich związek sobie z nią poradzi? Po roku daleko od siebie Raquel i Ares udają się na gorącą wycieczkę na plażę. Czy ich miłość zdoła pokonać narastające wątpliwości i zapomnieć o flirtach na boku?

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Premiera filmu Przez moje okno: Rozdzieleni już 23 czerwca, tylko na Netflix.

