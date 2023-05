Jakie tajemnice kryje Nowy Jork? Tego dowiemy się z nowego serialu Stevena Soderbergha ''Full Circle'' 0

Tego lata Nowy Jork odkryje przed Nami swoje tajemnice. Na platformę Max zmierza limitowana seria '’Full Circle'’ od reżysera Magic Mike'a i Contagion – Epidemia strachu. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź serialu. Możecie zapoznać się z nią w dalszej części artykułu.

Full Circle to kolejny odcinkowy projekt Stevena Soderbergha od produkcji Mozaika. Będzie to seria kryminalna. Śledztwo w sprawie nieudanego porwania odkrywa długo skrywane sekrety łączące wiele postaci i kultur we współczesnym Nowym Jorku.

Soderbergh w swoim serialu zebrał gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Timothy Olyphant, Gerald Jones, Suzanne Savoy i Dennis Quaid. Full Circle wyreżyserował Soderbergh pracując na podstawie historii autorstwa Eda Solomona.

Warner Bros. Discovery wyznaczył datę premiery serialu na 13 lipca tego roku. Ta szcześcioodcinkowa produkcja będzie debiutować dwoma odcinkami na tydzień, aż do wielkiego finału 27 lipca.

Źrodło: ComingSoon